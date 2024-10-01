Bakan Bayraktar, CERN'in çalışmalarının "her zamankinden daha önemli" olduğunu vurguladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın iklim krizi ve enerji arzındaki sorunlarla baş etmeye çalıştığı bir süreçte Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) yürüttüğü çalışmaların daha önemli hale geldiğini bildirdi.
Cenevre
Bakan Bayraktar, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan CERN'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Cenevre’de “Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) Kuruluşunun 70. Yıl Dönümü Töreni”ne katıldık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) October 1, 2024
Tüm dünyanın iklim kriziyle ve enerji arzındaki sorunlarla baş etmeye çalıştığı bir ortamda uluslararası iş birliklerini teşvik etme ve bilimsel araştırmaları destekleme… pic.twitter.com/flvHgsoktG
"Tüm dünyanın iklim kriziyle ve enerji arzındaki sorunlarla baş etmeye çalıştığı bir ortamda uluslararası işbirliklerini teşvik etme ve bilimsel araştırmaları destekleme noktasında CERN'in yürüttüğü çalışmalar her zamankinden daha önemli hale geliyor." ifadesini kullanan Bayraktar, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) öncülüğünde bu faaliyetlere katılarak ilgili alanlarda çalışan 200'ü aşkın bilim insanı ve mühendisle geleceğin teknolojisini şekillendirecek projeler ürettiklerini belirtti.
Bayraktar, "Nükleer teknoloji alanında dünya çapındaki trendleri ve gelişmeleri yakından takip ederek enerji politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. İddialı nükleer enerji programımızla enerji arz güvenliğimizi sağlamanın ve kaynak çeşitliliğimizi artırmanın yanı sıra 2053'te net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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