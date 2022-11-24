Dolar
18.63
Euro
19.39
Altın
1,756.46
ETH/USDT
1,197.60
BTC/USDT
16,552.00
BIST 100
4,867.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesinde terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye'nin en önemli önceliği olduğunu vurguladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 24.11.2022
Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, "Suriye'nin kuzeyi bağlamında, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanları ve vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edileceği" belirtildi.

Ayrıca terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye'nin en önemli önceliği olduğu ve bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.

Ukrayna bağlamında ise küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle restore edilen Kurşunlu Camisi sular altında
Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Seydişehir-Antalya karayoluna kar yağdı
Bakan Akar, MSB’de görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Benzer haberler

Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü

Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü

Bakan Akar, MSB’de görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlere karşı mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlere karşı mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz
Bakan Akar: Pençe-Kılıç Harekatıyla 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: Pençe-Kılıç Harekatıyla 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet