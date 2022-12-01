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Bursa Osmangazi’de 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının olduğu noktadan yayındayız. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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Politika

Bakan Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Kemal Karadağ   | 01.12.2022
Bakan Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Jeffrey, bakanlıkta bir araya geldi.

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