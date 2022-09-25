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Politika

Bahçeli: Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır

İsmail Hakkı Demir   | 25.09.2022
Bahçeli: Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır." dedi.

Bahçeli, "(Kılıçdaroğlu)Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır." ifadelerini kullandı.

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