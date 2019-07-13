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Politika

Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli "S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır." dedi.

İsmail Özdemir   | 13.07.2019
Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır

Kütahya
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir." dedi.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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