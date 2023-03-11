Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,427.50
BTC/USDT
20,043.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır

Barış Gündoğan  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır." açıklamasında bulundu.

Bahçeli hazine yardımı konusunda, "Depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir." dedi.

Bahçeli, AYM'nin HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması kararını kaldırmasına ilişkin de "Yürek burkan, hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır. Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere Hazine yardımının kapaklarını açan kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinde çalışma gruplarının görev alanları belirlendi
İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak
Soylu'dan depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin açıklama
YSK Başkanı Yener: Seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir

Benzer haberler

Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır

Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır

YSK Başkanı Yener: Seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir

YSK seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı

THY, yolcularına seçimler için bilet işlemlerinde ilave haklar tanımladı

THY, yolcularına seçimler için bilet işlemlerinde ilave haklar tanımladı
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden Libyalı yöneticilere seçimler için taviz vermeleri çağrısı

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden Libyalı yöneticilere seçimler için taviz vermeleri çağrısı
ABD'den Libya'daki taraflara "BM'nin seçim planını uygulamaları" çağrısı

ABD'den Libya'daki taraflara "BM'nin seçim planını uygulamaları" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet