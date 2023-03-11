Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır
Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır." açıklamasında bulundu.
Bahçeli hazine yardımı konusunda, "Depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir." dedi.
Bahçeli, AYM'nin HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması kararını kaldırmasına ilişkin de "Yürek burkan, hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır. Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere Hazine yardımının kapaklarını açan kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz." diye konuştu.
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