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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
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Politika

Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararını değerlendirdi: İnfazın durdurulmasına karşıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enis Berberoğlu ile ilgili yargı kararına ilişkin, "Yargıya saygımız var, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız" yorumunda bulundu.

Buket Güven   | 09.02.2021
Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili yargı kararını değerlendirdi: İnfazın durdurulmasına karşıyız

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enis Berberoğlu ile ilgili yargı kararına ilişkin, yargıya saygıları olduğunu, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun bulduklarını ancak infazın durdurulmasına karşı olduklarını belirtti.

Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları kaydetti:

"Yargıya saygımız var, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke, komisyon ve Genel Kurul'a geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır."

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