Bahçeli: Belçika’daki alçak eylemlerinin hesabını verecekler
Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Belçika’da Ülkü Ocağımızı yakmaya kalkışan hainler kuşkusuz bu alçak eylemlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. DEM’in ve CHP’nin yönetimindeki belediyelerin kötü hallerine daha fazla tahammül etmek ne mümkün ne de muhtemeldir. DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır." açıklamasında bulundu.
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