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Politika

Bahçeli: Belçika’daki alçak eylemlerinin hesabını verecekler

Esin Işık  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Bahçeli: Belçika’daki alçak eylemlerinin hesabını verecekler

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Belçika’da Ülkü Ocağımızı yakmaya kalkışan hainler kuşkusuz bu alçak eylemlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. DEM’in ve CHP’nin yönetimindeki belediyelerin kötü hallerine daha fazla tahammül etmek ne mümkün ne de muhtemeldir. DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır." açıklamasında bulundu.

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