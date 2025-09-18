Dolar
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Çelik Kanatlar, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail melanet ve musibet odağı haline gelmiştir

Betül Bilsel  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail melanet ve musibet odağı haline gelmiştir

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail sadece Filistin halkına değil bölge ülkelerine, dünya genelindeki suçsuz insanlara da musallat olmuş, melanet ve musibet odağı haline gelmiştir. İsrail'in tahrik dozunu arttırarak hunhar saldırganlığını devamlı genişletmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdittir. İsrail Başbakanı'nın ilk kıblemiz Kudüs ile ilgili tahakkümcü ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan söz ve beyanatları ayağımızın altındadır." dedi. 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Benzer haberler

