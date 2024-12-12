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Politika

AYM'nin 10 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abdullah Sarica  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
AYM'nin 10 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Kararlara göre, Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Parti'nin 2020 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

AYM, Hak ve Adalet Partisinin siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 58 ile ait bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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