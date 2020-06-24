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Politika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru CHP'den istifa etti

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Mehmet Akif Parlak   | 24.06.2020
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru CHP'den istifa etti

Gaziantep

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğru'nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi.

Hayri Sucu, Doğru'nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.

Doğru, 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

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