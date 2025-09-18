Dolar
Politika

Ankara İl Seçim Kurulundan CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebine ilişkin karar

Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulunun kararına itiraz eden CHP'li bir delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebini "karar verilmesine yer olmadığına" hükmederek sonuçlandırdı.

Abdullah Sarica  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Ankara İl Seçim Kurulundan CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebine ilişkin karar

Ankara

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, aynı delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu daha önce reddetmişti.

Bunun üzerine delege, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmeden Ankara İl Seçim Kurulu, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Kongrelere yönelik yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenip kesin olarak karara bağlanmakta olup, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetki ve görevi bir üst kurula, yani il seçim kuruluna verilmemiştir. Başkanlığımıza sunulan itirazın, ilçe seçim kurulu başkanının almış olduğu kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildi."

