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Politika

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Barosu Başkanı Yaşar seçildi

TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

Ertuğrul Subaşı, Seval Ocak Adıyaman   | 19.01.2022
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Barosu Başkanı Yaşar seçildi Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulunda partilerin grup önerilerinin ardından Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı.

Milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilen Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan arasından seçim yaptı.

Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci oylama yapıldı.

İkinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamaması üzerine, en çok oy alan Zülal Erdoğan Bilal ve Kenan Yaşar arasından üçüncü oylamaya gidildi.

Üçüncü oylamada kullanılan 406 oyun 99'unu Zülal Erdoğan Bilal, 302'sini Kenan Yaşar alırken, 5 oy geçersiz çıktı. Böylece Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi'nde boşalacak üyeliğe seçildi.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'na gelerek oylamaya katıldı.

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