Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da, Nekbe'nin 76. yıldönümü dolayısıyla Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Politika

Almanya'da Uluslararası Diplomatlar Birliği'nden AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a "Barış Elçisi" ödülü

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin (DMW) Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen programında "Barış Elçisi" ödülüne layık görüldü.

Mesut Zeyrek  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Almanya'da Uluslararası Diplomatlar Birliği'nden AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a "Barış Elçisi" ödülü

Köln

Bonn Maritim Hotel'deki törende "engelli hakları" konusunda uzun yıllar verdiği mücadeleyle tanınan Bayram'a ödülünü DMW Başkanı Prof. Dr. Günther Meinel takdim etti.

Meinel, yaptığı konuşmada, Bayram'ı Oslo'da Nobel Ödülü'ne de aday göstereceklerini söyledi.

Birlik adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi ve saygılarını ileten DMW Yönetim Kurulu Üyesi Frederick Brabandt da şunları ifade etti:

"Filistin'e verdiğiniz destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Filistin'i seviyor ve onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bir gün Filistin, Filistinlilerin hak ettiği şekilde mutlaka Filistinlilerin olacak."

Milletvekili Bayram'a Bonn'daki etkinliğin bir parçası olarak "Barış Elçisi" ödülünü takdim ettiklerini belirten Brabandt, "Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Ayrıca barışın sağlanması için kendisini Oslo'da Nobel Ödülü'ne aday göstereceğiz." dedi.

Etkinlikte Bayram'ın yaşamından esinlenilerek çekilen, engelli bireyin hayata tutunma mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" adlı filmin özetinin gösterimi yapıldı.

"Barış içinde ve engelsiz bir dünya istiyoruz"

Milletvekili Bayram, ödül töreninin ardından AA muhabirine, doğanın pandemiyle, depremle ve afetle nice canları aldığını, nicelerini de engelli bıraktığını belirterek, "Bari biz insanlar, birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım, çocuklarımız ölmesin, insanlar ölmesin, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Barış içinde ve engelsiz bir dünya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haziranın ilk haftası BM'de yapacağı konuşmada tüm dünyaya sesleneceğini dile getiren Bayram, insanlığın barış diline ihtiyacının bulunduğunu anlatacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Yüksel, Türkiye-Ruanda ilişkilerini "mükemmel" olarak niteledi
Almanya'daki yangında yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Türk olduğu belirtildi
Beypazarı'nda tarihi evlerin bulunduğu mahalledeki 5 konak yandı
19 Mayıs’ta ilk kez 81 ilde "Gençlik ve Spor Festivalleri" düzenlenecek
AFAD "100 bin arama kurtarma personeli" hedefiyle Kars'ta gönüllü yetiştiriyor

Benzer haberler

Almanya'da Uluslararası Diplomatlar Birliği'nden AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a "Barış Elçisi" ödülü

Almanya'da Uluslararası Diplomatlar Birliği'nden AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a "Barış Elçisi" ödülü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet