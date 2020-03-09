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Politika

Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi

Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Merve Yıldızalp Özmen,Sertaç Bulur   | 09.03.2020
Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi Fotoğraf: Raşit Aydoğan / AA

Ankara

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.

Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı. 

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