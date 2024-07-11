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Politika

AK Parti'li Yenişehirlioğlu, siyasi parti gruplarını sahipsiz hayvanlar düzenlemesi hakkında bilgilendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerine sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Aynur Ekiz  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
AK Parti'li Yenişehirlioğlu, siyasi parti gruplarını sahipsiz hayvanlar düzenlemesi hakkında bilgilendirdi

TBMM

AK Parti TBMM Grubu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Düzenlemeye yönelik çalışmaları kapsamında her kesimden fikir alan AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, bugün TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini ziyaret ederek kanun teklifi hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Sürecin en sağlıklı, şeffaf ve sorun çözücü şekilde nihayete ermesini hedeflediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu çalışmaların aynı hassasiyetle devam edeceğini belirtti.

Yenişehirlioğlu, bir süredir üzerinde çalıştığı ve toplumun çeşitli kesimlerinden bilgi alarak hazırladığı raporu önce Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, son olarak da bu hafta yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

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