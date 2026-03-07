Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,982.50
BTC/USDT
67,918.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Politika

AK Parti'li Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde "güçlü temsilin" önemini vurguladı

TBMM'de çalışma süresini tamamlayan Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde "güçlü temsilin" önemine vurgu yaptı.

İsa Toprak  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
AK Parti'li Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde "güçlü temsilin" önemini vurguladı

TBMM

Cevizoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadınların toplumdaki onurlu yerini, eşitlik ve adalet mücadelesini bir kez daha hatırlatan ve "derin anlam taşıyan" bir gün olduğunu ifade etti.

Hükümetlerinin, kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesini en üst düzeyde benimsediğini belirten Cevizoğlu, bu doğrultuda kararlı ve kapsamlı adımlar atıldığını anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de akla, kadına şiddet geldiğini aktaran Cevizoğlu, "Sosyolojik açıdan kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir sapma değil, eşitlik ve adalet ilkelerinin açık bir ihlali olarak gerçekleşen, toplumsal norm ve kültürel kalıpları da kapsayan dünya çapında derin bir toplumsal sorundur." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizoğlu, şiddet olgusunun "psikolojik", "ekonomik", "fiziksel", "dijital" ve "ısrarlı takip" gibi çok katmanlı biçimleri bulunduğuna işaret ederek, kadına yönelik şiddetle mücadelede bugüne kadar hayata geçirilen uygulamaları hatırlattı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın koruyucu-önleyici hizmetlerden adalete erişime kadar geniş bir yelpazede somut hedefler içerdiğine dikkati çeken Cevizoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın siyasette, ekonomide, eğitimde ve iş yaşamında olmak üzere toplumun her alanında güçlü temsili, şiddetin önlenmesinde en etkili önlemlerin başında gelmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyada çocuklara, yaşlılara, akranlara uygulanmaması gerektiği gibi bir tek kadına dahi şiddet uygulanmaması dileklerimle bu günü kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolandırıcılık yapan sanığa ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis cezası
Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi
Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak
Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Benzer haberler

AK Parti'li Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde "güçlü temsilin" önemini vurguladı

AK Parti'li Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde "güçlü temsilin" önemini vurguladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet