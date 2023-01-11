AK Parti'li Çelik: (Kılıçdaroğlu'nun TSK komutasına dair sözleri) Vahim ve şiddetle kınanması gereken bir mesele
AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun TSK 'nın komuta kademesine yönelik sözlerine ilişkin "Bunun Türkiye'de ana muhalefet partisi pozisyonunda olan bir siyasetçi tarafından dile getirilmesi vahim ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir" dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TSK'nın ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için yoğun şekilde sahada varlık gösterdiğini, operasyonlara imza attığını söyledi.
TSK'nın bu faaliyetlerinin ve ortaya koyduğu başarılarının, dünyanın her tarafında takip edildiğini, Türkiye'nin dostları tarafından takdir edildiğini, Türkiye'yi sevmeyenler tarafından da eleştirildiğini ifade eden Çelik, silahlı kuvvetlerin bütün varlıklarıyla verilen emirleri yerine getirme konusunda hiçbir eksiklik göstermeden misyonunu gerçekleştirdiğini belirtti.
Çelik, demokrasilerde bütün kurumların eleştirilebileceğini, eleştiriye açık olduğunu ancak eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir çizginin bulunduğunu vurguladı.
Bu temel çizginin, aklı başında, biraz da olsa devlet adamı niteliklerine sahip bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınır olduğunu söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maalesef, Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, defalarca yaptığı gibi dün de vahim sözlerle TSK'ya saldırarak, komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir. Hiçbir şekilde bir siyasetçi niteliğiyle, devlet adamı kimliğiyle bağdaşmayacak bu sözlerin, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı. Toplumun sürekli olarak bir kesimini, Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızı, esnafı, öğretmenleri, polisi, jandarmayı tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun bu nefret siyaseti, TSK'nın komuta kademesine hakaret etmek şeklinde haddini aşan bir boyuta ulaştı. Şimdiki komuta kademesinin, 15 Temmuz'da ülkemizi işgal etmeye çalışan FETÖ'nün ortaya koyduğu faaliyetlere karşı o zaman bulundukları görevlerden başlayarak nasıl mücadele ettikleri milletimizin takdirindedir."
Çelik, CHP'nin, PKK'ya karşı yapılacak askeri operasyonlara niye destek vermediğini bildiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"O tezkereye niye 'hayır' dediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve Yunanistan'daki bir parti genel başkanı Türk ordusuna ve TSK'nın komuta kademesine karşı bu sözleri söyledi deselerdi o zaman herkes, Yunanistan'da bir siyasetçi TSK'nın komuta kademesine karşı bu çirkin sözleri söylemiş diyecekti. Yunanistan'daki siyasetçiler bu dili kullanırlar. Ama bunun Türkiye'de ana muhalefet partisi pozisyonunda olan bir siyasetçi tarafından dile getirilmesi vahim ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir. Köklü bir parti olan CHP'nin, bu genel başkan tarafından bu hale düşürülmesi de Türk siyasi hayatı açısından üzücüdür."
"Silahlı kuvvetlerin operasyonlarını öven bir tutumuna rast gelmedik"
AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun PKK ya da terör örgütlerine karşı kullanmadığı dili, çeşitli toplum kesimlerine ve TSK'nın komuta kademesine karşı kullanan bir üslup sergilediğini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye hasım olanların kullandığı dili kullanarak silahlı kuvvetleri ve komuta kademesini hedef aldığının kendileri açısından çok açık olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları söyledi:
"Şimdiye kadar, silahlı kuvvetlerin yaptığı operasyonları, çeşitli coğrafyalarda gösterdiği varlığı ya da teröre karşı mücadelesini güçlü şekilde öven sürekli gündemde tutan bir tutumuna rast gelmedik. Bunun yerine başka şeyler gördük ve bunlar karşındaki sessizliğini izledik. Bir milletvekili çıkıp da Türk ordusuna 'satıldı' dediği zaman Kılıçdaroğlu'ndan buna karşı bir ses gelmedi. TSK'nın kabiliyetlerini ve ateş gücünü artıracak milli imkanlar geliştirilirken bunlara karşı en yıkıcı sözler yine Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarından geldi.
Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın komuta kademesinden bahsederken 'Orta Doğu'nun bol apoletli generalleri gibi' demesi utanç vericidir. Bu durum, CHP'ye destek ve gönül veren vatandaşlarımız ve milletimizin tamamı tarafından kınanacaktır. Bu zihniyet açısından demokrasiye, emir komuta zincirine, anayasal düzene bağlı, milletin emrinde olan bir ordu istenmeyen bir şey. Bunlar açısından istenen şey, vesayet girişimleri açısından manipüle edilebilir, siyasette kendilerinin bir araç olarak kullanabileceği bir askeri bürokrasidir."
Çelik, Türkiye'de millet iradesi, demokratik düzen ve anayasal düzen temelinde konsolidasyon sağlandıkça CHP'de rahatsızlığın ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklaması da bu rahatsızlığın ifade biçiminden başka bir şey değildir. Bu açıklamasını şiddetle kınıyor, milletimizin takdirine sunuyoruz." dedi.
"Bu modele hiçbir şekilde milletimiz teveccüh etmeyecektir"
Gösterilecek Millet İttifakı adayının, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde altılı masadaki liderlerin onayını alarak görev yapacağına dair bir açıklamanın yapıldığını ifade eden Çelik, bu durumun vesayetin güncellemesi olduğunu, ortaya çıkan sistemin herhangi bir şekilde güçlendirilmiş sistem veya bir sistem olmadığını vurguladı.
Ömer Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Altılı masa onay vermedikçe aday gösterecekleri cumhurbaşkanının karar alamayacağını söylemeleri, esasında altılı masaya siyasi politbüro işlevi biçmektir. Kuşkusuz bunun demokraside, anayasal düzenimizde herhangi bir yeri yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanı değil, altılı masa tarafından atanmış bir cumhurbaşkanı istedikleri ortaya çıkıyor. Altılı masadakilerin onayı olmadan Cumhurbaşkanı hareket edemeyecek demek, Türkiye'nin siyasi ve demokratik sistemini felç etmek demektir. Atanmış bir cumhurbaşkanı modeli ile aslında altılı masa içindeki ilişkileri yönetmeyi, millete parlamenter sistem ürettik diye sunmak dışında herhangi bir sonuca varılmadığı görülüyor. Gelinen tabloda, Türkiye için önerdikleri sistem, parlamenter sistem filan değildir, altılı eş başkanlık sistemidir.
Altılı masanın kendi kafasında geçiş döneminde, atanmış cumhurbaşkanının bu altı kişiye sormadan hareket edemeyeceği şeklindeki bir şey, daha şimdiden belirlenmemiş adayın belirlendiği takdirde etkisiz eleman olarak niteleneceğini gösteren bir şeydir. Demokrasimizi tamamen felç edecek bir siyasi girişim olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kadar zaman tartıştıktan sonra ortaya çıkan şey bir parlamenter sistem değildir. Ortada bir kuvvetler ayrılığı yoktur, yasama da yürütme de yargı da altılı masa olmuştur. Bu şekilde bir model ortaya çıkmıştır. Bu modele hiçbir şekilde milletimiz teveccüh etmeyecektir. Bu, Türkiye için son derece sakıncalıdır."
"Kendi tabanı açısından da milletimizin tamamı açısından da kabul edilemez"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin bir röportajı sırasında CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayraklarının kaldırılmasına ilişkin görüşleri sorulan Çelik, "Bu durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken bir şey var, bayrağımıza dönük bu saygısızlık karşısında bu şahsı görevden alması gerekir." dedi.
Aynı zamanda, Elçi'nin devlet düzeninin değiştirilmesine yönelik sözlerini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:
"'Devleti yeniden kuracağız. Devletin yeniden kuruluş sürecinde şu işleri yapacağız.' diye bu literatürü daha çok HDP'dekiler kullanıyor. Şimdi bunun CHP'de genel başkan adına danışmanı tarafından yapılan açıklamada da açıklamanın merkezine yerleştirilerek kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şu anda CHP yönetiminin vermesi gereken cevap, 'özerklik' ve 'federasyon' konusunda ne diyorlar? Bu devletin yeniden kurulması ya da devletin yeniden kurulma süreci gibi sözler karşısında yaklaşımları nedir? Tabii ki oradan o bayrağı kaldırılmasının bir manası var, bu da hiçbir şekilde affedilmemesi gereken, Cumhuriyet Halk Partisine destek veren, gönül veren vatandaşlarımızın da son derece hassas olduğu bir konudur, bayrak konusu. Dolayısıyla kendi tabanı açısından da milletimizin tamamı açısından da kabul edilemez bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine saldıracağına öncelikle bu konularda bir açıklama yapsın."
"Bu bakanın da yaptığı şey açık bir saygısızlıktır, bunu şiddetle kınıyoruz"
Çelik, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya yönelik provokotif bir eylem gerçekleştirmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasının en yüksek hassasiyetleri olduğunu vurguladı. Çelik, "Mescid-i Aksa'nın statüsüne dönük her türlü saygısızlığı şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim. Bu Bakan'ın da yaptığı şey, açık bir saygısızlıktır. Bunu şiddetle kınıyoruz ve İsrail hükümetinin, bu tip olayların tekrar etmemesi için gereken tedbirleri almasını bekliyoruz. Bir bakanın, Mescid-i Aksa'nın statüsüne saygısızlık edecek şekilde İsrail polislerinin gözetiminde yaptığı bu eylem, asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Bu hadisenin aynı zamanda "iki devletli çözüm, barış süreci" denilen bütün süreçleri baltaladığını dile getiren Çelik, bunun bölge barışına ve İsrail'e de katkısı olmadığını söyledi.
Mescid-i Aksa, Kudüs ve yeni yerleşim yerleri açılması temelinde ortaya çıkan tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Burada Birleşmiş Milletler parametrelerine ve şimdiye kadar üzerinde anlaşılmış ilkelere uyulması zorunludur. Mescid-i Aksa ve Kudüs'e dönük provokasyonlar konusunda, İsrail hükümetinin tedbir almasını bekliyoruz." dedi.
Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında, iki ülke arasında doğrudan hava kargo ticaretinin yeniden başladığı hatırlatılan Çelik, "Bu durumu, iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki seyri için nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:
"Bütün bunlar Türkiye'nin, bölge barışına bir bütün olarak baktığını, kuşkusuz kayıtsız şartsız bir biçimde Azerbaycan'ın yanında bir yer alırken, aynı zamanda da bölge barışı vizyonumuzu bu şekilde güçlü tuttuğumuzu göstermektedir. Şimdi burada asıl sorulması gereken soru şu, öteden beri bölge barışını sabote edecek şekilde bölge barışına suikast düzenleyerek, Azerbaycan'ın hak ve menfaatlerine karşı duruş sergileyerek, Ermenistan'ın yanında olduğunu söyleyen ülkeler, sürekli olarak Ermenistan ile ilişki kurulması gerektiğini, oradaki bazı ablukaların ve engellerin kalkması gerektiğini söylüyorlardı. Şimdi bu adımlar atılırken, bunlardan hiçbir ses çıkmıyor. Cumhurbaşkanı'mızın, sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte ortak irade ve ortak vizyonla ortaya koyduğu çerçeve, bu bağlamda kendi seyri içerisinde güçlü bir şekilde ilerliyor. Umarız ki Ermenistan da bu açılımları korumak için doğru adımlar atmaya devam eder."
Çelik, bu büyük barış vizyonunun herkesin çıkarına olduğunu dile getirerek "Saldırgan politikalar olmadığı sürece bunların arkası da gelecektir. Zaten özel temsilcilerin kendi aralarında ortak bir ajandaları var, aşama aşama ilerliyor. Hava koridorunun açılması da bunun bir neticesidir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçen pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÜniAK'lı gençlerle bir toplantıları olduğunu anımsatarak "Bu da yürüttüğümüz gençlik siyasetinin hem hizmet siyaseti anlamında hem gençlerimizle beraber ortak vizyon oluşturma anlamında son derece güçlü bir aşamaya geldiğini gösterdi." dedi.
Toplantıda gençlerin "Gençlik, tarih yazmak için kağıt verilmesini bekliyor." sözlerini anımsatan Çelik, "Biz de onlara diyoruz ki çok ötesinde şeylere sahipsiniz. Türkiye'nin geleceği sizinle yazılacak, geleceğin tarihini şimdiden yazıyorsunuz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.