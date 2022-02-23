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Politika

AK Partili Çakır'dan muhalefete: HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını iyi biliyorlar

AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır, 6 muhalefet partisinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin "Görünmesini istemedikleri HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını çok iyi biliyorlar." dedi.

Sinan Uslu   | 23.02.2022
AK Partili Çakır'dan muhalefete: HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını iyi biliyorlar Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

TBMM

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin en büyük motivasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu söyledi.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, HDP ile terör örgütü PKK ve DHKP-C'yi bir araya getirenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hissettikleri düşmanlık olduğunu dile getiren Çakır, muhalefetin, hedefe ulaşmak için her şeyi mübah gördüğünü belirtti.

Çakır, muhalefetin, milli meselelerde bile Türkiye düşmanlarıyla aynı safta buluştuğunu ifade etti.

6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı hatırlatan Çakır, "HDP'yi masa altı yapmışlar, görünmesini istemedikleri HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını çok iyi biliyorlar. Yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen postmodern darbenin tarihini, eski Türkiye'ye dönüş tarihi olarak seçmelerine de hiç şaşırmadık." değerlendirmesini yaptı.

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