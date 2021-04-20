AK Parti'den 'Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması' teklifi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." açıklamasında bulundu.
TBMM
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