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Politika

AK Parti'den 'Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması' teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Ali Kemal Akan   | 20.04.2021
AK Parti'den 'Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması' teklifi

TBMM

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