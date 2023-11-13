AK Parti'de yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a kadar uzatıldı
AK Parti'de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Ankara
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır." bilgisini verdi.
Yavuz, teşkilat temayül yoklamasının ise 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 arasında yapılacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.