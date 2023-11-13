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Politika

AK Parti'de yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a kadar uzatıldı

AK Parti'de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Merve Yıldızalp  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
AK Parti'de yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a kadar uzatıldı

Ankara

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır." bilgisini verdi.

Yavuz, teşkilat temayül yoklamasının ise 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 arasında yapılacağını bildirdi.

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