Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,436.80
BTC/USDT
20,120.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti'de Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldı

AK Parti Yalova İl Başkanlığına Umut Güçlü, Sivas İl Başkanlığına Yusuf Tanrıverdi atandı.

Esin Işık  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
AK Parti'de Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldı

Ankara

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Yalova İl Başkanlığı görevine Umut Güçlü'nün, Sivas İl Başkanlığı görevine ise Yusuf Tanrıverdi'nin atandığı bildirildi.

Yeni görevlerinden dolayı Güçlü ve Tanrıverdi'ye başarılar dileğinde bulunulan açıklamada, eski AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ile eski Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'ya bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü
"Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

AK Parti'de Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldı

AK Parti'de Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldı

AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti

AK Parti'li Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti

AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz deprem bölgesindeki hizmetlere devam edecek

AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz deprem bölgesindeki hizmetlere devam edecek
Malatya'da 88 bin enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konut bulunuyor

Malatya'da 88 bin enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konut bulunuyor
AK Parti'den Ankara'ya yerleşen depremzedeler için "Kardeş Aile" kampanyası

AK Parti'den Ankara'ya yerleşen depremzedeler için "Kardeş Aile" kampanyası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet