Dolar
29.96
Euro
32.87
Altın
2,021.19
ETH/USDT
2,444.40
BTC/USDT
46,302.00
BIST 100
7,874.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'nda konuşuyor. Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Leonardo Bonucci, İstanbul’a geldi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Politika

AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak

Aday tanıtımlarının ardından partinin yerel seçim beyannamesi, genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Esin Işık  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak

Ankara

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi ay sonu doğru kamuoyuyla paylaşılacak.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart'taki yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'daki programla duyuracak.

Aday tanıtımlarının ardından seçim çalışmalarının hızlanacağı AK Parti'de, yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı ayrı bir programın yapılması da planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı paylaşımı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Valiler, milletimiz ve devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştıramayacaklar
İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi

Benzer haberler

AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak

AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak

İBB Başkan adayı Kurum: Çok yakında müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz

AK Parti'nin 26 il belediye başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin DSP ve BBP ile yerelde işbirliği çalışmaları sürüyor

AK Parti'nin DSP ve BBP ile yerelde işbirliği çalışmaları sürüyor
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Yavuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Ocak'ta diğer büyükşehir ve il adaylarını açıklayacak

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Yavuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Ocak'ta diğer büyükşehir ve il adaylarını açıklayacak
AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet