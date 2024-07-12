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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah Partili Aydal'ın açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Abdullah Sarica  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah Partili Aydal'ın açıklamalarına tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerinin çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık olduğunu belirtti.

Bu sözleri şiddetle kınadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir. Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz."

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