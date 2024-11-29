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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin hassasiyeti"ne ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur." dedi.

Esin Işık  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin hassasiyeti"ne ilişkin açıklama

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir. Bu sözlerini de bedeli ödenmiş bir siyasi hayatla ve Filistinli kardeşlerimize her alanda destek olarak hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanlı seslerinin ifade ettiği gibi, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir."

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