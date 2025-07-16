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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel, 'muteber siyasetçi'nin kim olduğuna CHP'nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

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Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlerin her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksun olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, 'muteber siyasetçi'nin kim olduğuna CHP'nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel'in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur. Özgür Özel 'yönetme kabiliyeti' ve 'muhakeme' tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin 'yönetme kabiliyeti'nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu 'siyasi muhakeme'nin ise CHP'yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir. Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen 'güdümlü bir muhakeme' olduğu açıktır."

Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı olmadığını vurgulayan Çelik, "Özgür Özel 'yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş' bir siyaset biçimi arıyorsa; kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel'in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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