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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

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Özel'in son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıktığını ifade eden Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, Özel'in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumunun ve toplumsal kesimin kalmadığını, devlet ve toplum hayatına dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef aldığını belirtti.

Bu davranışların siyasi hayata meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçtiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncelikle ele alması gereken konu, partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının siyasi olarak öncelikle CHP'li siyasetçiler tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Özgür Özel'in öncelikle CHP'li siyasetçilerin CHP'ye dönük birçok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu iddialarla yüzleşmek yerine yargı makamlarını hedef alan tehdit dili kullanmaktadır.

Özgür Özel'in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz. CHP yönetimi, gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP'li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır."

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