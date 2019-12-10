Euro
6.44
Dolar
5.80
BIST 100
108,011.50
Altın
1,464.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuşuyor
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Nobel ödülünün saygınlığına gölge düşürmüştür

AK Parti Sözcüsü Çelik, savaş suçlusu Sırp Milosevic'e duyduğu hayranlığını ifade eden Handke'e Nobel edebiyat ödülü verilmesine ilişkin, "Bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş, Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.12.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nobel ödülünün saygınlığına gölge düşürmüştür

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturyalı yazar Peter Handke'e Nobel edebiyat ödülü verilmesine ilişkin, "Bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş, Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Çelik, Nobel edebiyat ödülünün, savaş suçlusu Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığını ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'e verilmesini eleştirerek sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye, üstelik 'Dünya İnsan Hakları' gününde verilmiştir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, "Bu insanlık ve edebiyat dünyası açısından büyük talihsizliğin ötesine geçmiş bir skandaldır. Nobel Komitesi, Handke'ye verdiği ödül ile Saramago'nun bahsettiği 'Körlük' salgınına kapıldığını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Çelik, Nobel Komitesinin çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş, Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür. Bosna soykırımının acıları henüz taze iken, Handke'ye verilen ödül, Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanat çevrelerinde izdüşümlerinden birisi olmuş, insanlık değerlerine ve barış iradesine darbe vurmuştur.

Srebrenitsa'da 8 binden fazla kardeşimizin katledilişinin acısı hala yüreklerimizi yakmaktadır. Bosnalı anneler, uzun zaman geçtikten sonra evlatlarını toprağa verebilmiştir. Bu vesileyle Srebrenitsa'da ve Bosna topraklarında soykırıma uğrayan tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, insanlığı bu acıya ve şehitlerin hatırasına saygı duymaya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz

Benzer haberler

'Nobel ödülünün saygınlığına gölge düşürmüştür'

'Nobel ödülünün saygınlığına gölge düşürmüştür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi

Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi

MSB'den Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi

MSB'den Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına şiddet topyekun mücadele edilmesi gereken bir alan

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına şiddet topyekun mücadele edilmesi gereken bir alan
Nobel ödüllü yazar Handke'den Srebrenitsa sorularına küstah yanıt

Nobel ödüllü yazar Handke'den Srebrenitsa sorularına küstah yanıt