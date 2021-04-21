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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Ömer Olcay   | 21.04.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz

Ankara

Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. 'Menderes'in sonu'nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler."

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

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