AK Parti Sözcüsü Çelik: Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz
AK Parti Sözcüsü Çelik, "KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin, "KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından, KKTC Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:
"KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan laikçilik haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir."
Laikliğin, "din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen" şekilde yorumlanmasını doğru bulmadıklarını belirten Çelik, "Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir, demokratik hakların gaspı için kullanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı
Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail bir kere daha ramazan ayında Gazze'ye saldırdı. İnsani açıdan kabul edilemez bu vahşi saldırıyı kınıyoruz. İsrail hiçbir insani değeri dikkate almadığını bir kere daha göstermiştir. Filistin halkının ramazan ayını tebrik ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.