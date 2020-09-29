AK Parti Sözcüsü Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin Azerbeycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan, topraklarını müdafaa hakkına sahiptir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan orada işgalcidir." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Azerbeycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir." ifadesini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe, aynı değerlere sahip iki ülke." dedi.
Çelik, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısını, uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirerek, "Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır." şeklinde konuştu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Azerbaycan, topraklarını müdafaa hakkına sahiptir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan orada işgalcidir." dedi.
Çelik, "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Kimsenin Ermenistan saldırdıktan sonra Azerbaycan'a itidal tavsiye etmesi gibi bir yaklaşımı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez." yorumunda bulundu.
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