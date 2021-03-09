AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadınların mücadelesine verilen destek gelecek nesillerin daha iyi olmasına verilen destektir
AK Parti Sözcüsü Çelik "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız. Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız." dedi.
#Canlı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/hrCWbi97eX— AA Canlı (@AACanli) March 9, 2021
AK Parti Sözcüsü Çelik "Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir." diye konuştu.
Kovid-19 aşılamaları
Çelik,"(Kovid-19) Aşılamalar, büyük kapasiteyle, sağlık organizasyonumuzun büyük yeteneğiyle yerine getiriliyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız" şeklinde bilgi verdi.
Ömer Çelik, "Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor." dedi.
"Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır"
AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:
"Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede."
Çelik, "Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz." diye konuştu.
Papa-Sistani görüşmesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Papa-Sistani görüşmesine ilişkin, şunları kaydetti:
"Bu yaştaki iki siyasi ve dini liderin bir araya gelmesinin Irak ve bölge için iyi bir sonuç üretmesini ümit ediyoruz. Ayetullah Sistani'nin Irak'taki azınlıkların zulüm görmemesi, Şiilerle Sünniler arasında diyalogların doğru kurulması bakımından verdiği mesajların son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz."
"İran-ABD kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalamalıdır"
Ömer Çelik, "(İran-ABD) Masaya dönülmelidir, kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalanmalıdır. Karşılık bütün dünyanın önünde taahhütlerde bulunulmalıdır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.