AK Parti Sözcüsü Çelik: (İBB'ye yönelik soruşturmalar) Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "(İBB'ye yönelik soruşturmalar) Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi 'sivil darbe' gibisinden bir ifadeyle yan yana anması siyasi akılsızlığın zirvesidir" ifadesini kullandı.
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