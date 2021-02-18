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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gara şehitlerimizin canını kurtarmak için her seçenek değerlendirilmiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir. Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı." dedi.

18.02.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Gara şehitlerimizin canını kurtarmak için her seçenek değerlendirilmiştir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Çelik, "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir. Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde, PKK'nın yöneticilerinin hayatı, bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetli. Böylesine katliam siyaseti yapıyorlar." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu? Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun."

Çelik, ABD'den Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda da katıksız destek beklendiğini söyledi.

ABD'nin Gara açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Beklediğimiz şey bu 'eğer'li cümlenin, meşru ve egemen bir NATO müttefikiyle PKK terör örgütünü eşitleyen, son derece vahim, yanlış ve kınanması gereken ve Amerikan Dışişleri Bakanlığından da sorgulanması gereken bir ifade olduğunun farkına varılmasıdır." dedi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz görüyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Gara'daki operasyonla ilgili şunları söyledi:

"Neredeyse komutanların askeri kabiliyetlerini tartışacaklar. Milli Savunma Bakanımızın askeri geçmişi konusunda bir tartışma yok. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız bu operasyonu yöneten komutanlar, sadece komutan ve amir olarak değil, dünya askerlik mesleği içerisinde seçkin askerlik itibarına sahip insanlar. Ne yaptıklarını, hangi tertibatlarla bu işe girmeleri gerektiğini biliyorlar."

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