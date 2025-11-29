Dolar
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin halkının özgürlük mücadelesi, 'insanlık haysiyetine sahip çıkma' mücadelesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin halkının özgürlük mücadelesi, 'insanlık haysiyetine sahip çıkma' mücadelesidir. Bu mücadeleyi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin halkının özgürlük mücadelesi, 'insanlık haysiyetine sahip çıkma' mücadelesidir

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ise her gün insanlığın Filistin'le dayanışma günüdür. Diğer bir ifadeyle 29 Kasım insanlıkla dayanışma günüdür. Filistin halkının özgürlük mücadelesi, 'insanlık haysiyetine sahip çıkma' mücadelesidir. Bu mücadeleyi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz."

