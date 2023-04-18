Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,998.16
ETH/USDT
2,109.60
BTC/USDT
30,318.00
BIST 100
5,033.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Trabzon 2028 Vizyon Toplantısı”nda konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınadıklarını belirterek "Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanı'mıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkında olduğunu belirten Çelik, Türk demokrasisinin, milletin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere geldiğini ve milletin ferasetinin Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyeceğini bildirdi.

Çelik, demokratik kazanımların gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olduğunu kaydederek "Karanlık odaklarla işbirliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti
Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, teröristlerin Zap'taki mağarasına girdi
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı
Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın bütün demokratik devletleri açısından terör bir kırmızı çizgidir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet