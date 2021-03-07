AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesine ilişkin "Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabından "kadına şiddete hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Samsun'da çocuğunun gözleri önünde bir annenin darbedildiğini hatırlatarak, bu dehşet verici olayının herkesi derinden yaraladığını belirtti.
Bu olayın vicdanları yaraladığını ve çok haklı bir kızgınlığa yol açtığını vurgulayan Çelik, "Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Samsun’da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz.#KadinaSiddeteHayir— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 7, 2021
Denizli ve Aydın'da da gerçekleşen kadın cinayetlerinden dolayı da çok üzgün olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. En hassas olduğumuz konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlenmesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutludur. Kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanında çok güçlü kültürel ve ahlaki hassasiyetler inşa etmeliyiz. Kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz.
Bu mesele, bir insanlık yarasıdır. Hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. İnsan olmaya ve insanlığa yakışmayan bu şiddet kültürü reddedilmelidir. Bununla mücadele olmadan insanlık onuru olmaz. Bu konuda toplumsal düzeyde yüksek bir bilinç, direnç ve duyarlılık oluşturmamız gerekiyor. Bugüne kadar önümüze gelen her türlü teklifi dikkatle ve hassasiyetle değerlendirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla kadına karşı şiddetle mücadeleyi temel meselemiz olarak göreceğiz. Bu toprakların nefesi Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz.'"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.