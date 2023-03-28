AK Parti mülakat komisyonları milletvekili adaylarının belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan mülakat komisyonları, milletvekili adaylarının belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de 81 ilde, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası komisyon görüşmelerine geçildi.
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor.
Bu kapsamda, Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon Ankara, Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Hakkari, Van, Efkan Ala başkanlığındaki komisyon Antalya, Burdur, Karaman, Konya, Mersin, Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki komisyon İstanbul 2. Bölge, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Mehmet Özhaseki başkanlığındaki komisyon Aydın, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Nurettin Canikli başkanlığındaki komisyon Balıkesir, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Sakarya, Ordu, Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge, Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge, Vedat Demiröz başkanlığındaki komisyon Adana, Gaziantep Şanlıurfa, Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Iğdır, Kars, Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Muş, Siirt, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kocaeli, Sinop, Çorum, Amasya, Ömer Çelik başkanlığındaki komisyon İzmir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mardin ve Fatma Şahin başkanlığındaki komisyon Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis, Çankırı ve Hatay için milletvekillerini belirlemeye çalışıyor.
Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.
Milletvekili adayları 11 Nisan'da açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.
Nihai milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.
AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.