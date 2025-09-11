Dolar
Politika

AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Mümin Altaş  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.00'te başladı.

