Dolar
42.81
Euro
50.19
Altın
4,327.80
ETH/USDT
2,952.00
BTC/USDT
88,290.00
BIST 100
11,320.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sundu.

İsa Toprak  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığına sundu Fotoğraf: Harun Özalp/AA

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporu TBMM Genel Sekreterliğine iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gül, raporu teslim ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti Grubunun komisyondaki üyelerinin katkıları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla hazırlanan raporu TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sürecin Türkiye için önemini vurgulayan Gül, kararlı siyaseti ve liderliğiyle yol açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." dedi.

Abdülhamit Gül, raporda yer alan başlıkları da basın mensuplarıyla paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda medyanın gelecek inşasındaki rolü vurgulandı
Türkiye'nin doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı
Tunceli'de yaban keçileri Munzur Vadisi'ne indi
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı

Benzer haberler

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Rapor: İngiltere'de milyonlarca Müslüman, vatandaşlıktan çıkarılma riskiyle karşı karşıya

Çin'de yapay zeka endüstrisinin değerinin 170 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor

Çin'de yapay zeka endüstrisinin değerinin 170 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin eski milletvekillerini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerin eski milletvekillerini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet