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Politika

AK Parti milletvekilleri, sahadaki "ekonomi" notlarını Genel Merkez'e aktaracak

AK Parti milletvekilleri, Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Söyleşileri" programı kapsamında sahadaki izlenimlerini paylaşacak.

Aynur Ekiz  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
AK Parti milletvekilleri, sahadaki "ekonomi" notlarını Genel Merkez'e aktaracak

TBMM

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci başkanlığında hazırlanan program kapsamında ilk olarak gruplar halinde milletvekilleri, ardından sivil toplum kuruluşlarıyla "ekonomi" başlığı altında görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bir taraftan büyüme ve istihdamın artırılması politikalarını sürdürürken, diğer yandan enflasyonla mücadeleye dönük çalışmalar yürüten AK Parti, bu politikaların toplumdaki yansımalarını, gerçekleştireceği "Ekonomi Söyleşileri" programıyla kapsamlı şekilde değerlendirecek.

Program, AK Parti'nin 2023 Seçim Beyannamesi'nde de yer alan enflasyonla mücadele konusunda daha anlaşılır, açık ve şeffaf bir iletişim stratejisi izlenmesi ve beklentilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik hedefler doğrultusunda gerçekleşecek.

İlki 6 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek programda, AK Partili milletvekillerinin seçim bölgelerinde vatandaşlarla olan görüşmelerinde not ettikleri ekonomi alanındaki talepler ve ekonomi politikalarının yansımaları dinlenecek.

Ardından sivil toplum kuruluşlarının gerek merkez gerek illerdeki temsilcileri ve illerin önde gelen iş dünyası temsilcileri ile istişare toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılarda ekonomi alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

Toplantıların tamamlanmasının ardından hazırlanacak geniş kapsamlı bir raporla beklentiler ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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