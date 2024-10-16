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Politika

AK Parti Milletvekili Özboyacı'dan genç parlamenterlere "Gazze'de yaşananlara karşı çıkma" çağrısı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Gelin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama karşı çıkalım. Gelin tarihin akışında doğru yerde, insanlığın ve barışın yanında yer alalım." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
AK Parti Milletvekili Özboyacı'dan genç parlamenterlere "Gazze'de yaşananlara karşı çıkma" çağrısı Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan - AA

Cenevre

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Gelin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama karşı çıkalım. Gelin tarihin akışında doğru yerde, insanlığın ve barışın yanında yer alalım." dedi.

Özboyacı, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında konuşma yaptı.

Tarih boyunca insanlığın bilim, teknoloji ve inovasyon sayesinde büyük ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Özboyacı, bu gelişmelerin insanlığa yeni ufuklar açtığını, bir zamanlar imkansız görünenleri gerçeğe dönüştürdüğünü ve mevcut işleri daha kolay hale getirdiğini belirtti.

Özboyacı, "⁠Bugün hiç şüphesiz barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bilim ve teknolojinin gücünü en iyi kullanabilecek olanlar gençlerdir. Ancak gençlerin fırsatlara eşit şartlarda erişemediğini de kabul etmeliyiz. Bazı ülkelerde gençler yapay zeka, blok zinciri ve uzay teknolojileriyle ilgilenirken, diğerleri savaş, terörizm, kıtlık ve ekonomik zorluklar yüzünden geri kalıyor." dedi.

İnsanlığa fayda sağlamak amacıyla geliştirilen teknolojilerin bazı bölgelerde hayatları mahvetmek için kullanıldığını ifade eden Özboyacı, bunun örneklerinin bugün Gazze ve Lübnan'da yaşandığının altını çizdi.

"Gazze'de 19 yaşındaki Şaban Ahmed yanarak can verdi"

⁠Özboyacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gözlerimizin önünde yaşanan trajediyi görmezden gelerek, gelecek nesiller için daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmeyi, gerçekten umabilir miyiz? Şu an karşımda dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce genç milletvekili meslektaşım var. Özellikle onlara seslenmek istiyorum. Daha 2 gün önce biz burada toplantıdayken Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesine sığınmış, çadırlarda kalan sivillere yapılan hava saldırısında 19 yaşındaki Şaban Ahmed yanarak can verdi. O da gençti, üstelik yazılım mühendisiydi. O da bilim ve teknolojiyi kullanarak barışçıl bir gelecek inşa etmeyi isterdi. Ama gözlerimizin önünde, canlı yayında yanarak can verdi."

Genç parlamenterlere, Gazze'de yaşananları durdurmak için seslerini yükseltme çağrısında bulunan Özboyacı, ⁠bugün Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak ve gelecek nesillere utanç duyacakları bir dünya bırakmamak için en çok genç parlamenterlerin seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Özboyacı, "Gelin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama karşı çıkalım. Gelin tarihin akışında doğru yerde, insanlığın ve barışın yanında yer alalım. Tarih bizleri sessizliğimizle değil, mazlumların yanında durma cesaretimizle hatırlasın. ⁠Unutmayalım ki daha barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek ancak daha adil bir dünyanın inşa edilebilmesiyle mümkündür." dedi.

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