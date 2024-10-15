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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Parlamenterler, Cenevre'de İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti

Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu parlamenterler, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulunda, İsrailli yetkilileri protesto etti.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Parlamenterler, Cenevre'de İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

PAB Başkanı Tulia Ackson'ın başkanlığında PAB için acil durum önerilerinin de görüşüldüğü oturumda, İsrailli yetkiliye söz verilmesinin ardından birçok ülkenin temsilcisi ilk olarak masalara vurdu ve sonra salonu terk etti.

Türk vekiller de salonu terk etti

PAK'ın 149. Genel Kurulu için TBMM adına burada bulunan bazı milletvekilleri de İsrail'i protesto etmek amacıyla salondan ayrıldı.

Bazı katılımcılar, salondan ayrılırken "Filistin'e özgürlük" sloganı attı. İsrailli yetkilinin konuşmasının ardından ülkelerin temsilcileri salona geri döndü.

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