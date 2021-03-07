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Politika

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Keşir aday gösterildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanım adayımız olarak belirlenmiştir." dedi.

Sefa Şahin   | 07.03.2021
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Keşir aday gösterildi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan adayı olarak belirlendiğini açıkladı.

Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"8 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz 6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanım adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam Hanım'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize hayırlı olsun."


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