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Politika

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: HDP'nin bu çirkin örtbas etme tarzını ve tavrını kınıyoruz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam, HDP'nin, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e yönelik çirkin yakıştırma ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek, "HDP'nin bu çirkin örtbas etme tarzını ve tavrını kınıyoruz. " ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 22.02.2021
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: HDP'nin bu çirkin örtbas etme tarzını ve tavrını kınıyoruz

Ankara

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin açıktan hiçbir zaman iltisakını inkar etmediği dünyanın en kanlı terör örgütü PKK'nın Gara'da hunharca şehit ettiği 16 vatandaşın acısının tüm yürekleri sardığını kaydetti.

HDP'nin karanlık katliamları gölgelemek üzere kullanmadığı çirkinlik ve yöntem kalmadığını ifade eden Çam, partinin her vesile ile kara propaganda başlatarak AK Parti ve yönetimi aleyhinde kamuoyu oluşturmaya çalıştığını ve FETÖ iltisaklı sosyal hesaplar üzerinden saldırdığını belirtti.

Çam, "Ahlaksızlığın zirvelerine kadar çıkmış, hayasız ve arsızlıkta sınır tanımamış ne kadar insan müsveddesi var ise onlar da saldırılara geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Asla bu gibi yalan ve iftiralar kanlı ellerin kanını örtemez, masum gösteremez"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarının önü ve arkası kesilerek çarpıtıldığını belirten Çam, "Video filmlerini sosyal medyada sistemli olarak yayan ve üstüne üstlük bir de yüce Cumhurbaşkanlığı makamını da ahlaksızca işin içine dahil ederek, rezilce yakıştırmaların yapıldığı bir siyasal ortamı oluşturanları nefretle takip ediyoruz ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li kadınlar olarak 5,5 milyona yakın üyeleriyle Zengin'e yönelik hakaretleri Türk kadınına yapılmış gördüklerini belirten Çam, şunları kaydetti:

"81 ilimiz ve 922 ilçemiz adına tüm üyelerimiz ile birlikte HDP'nin bu çirkin örtbas etme tarzını ve tavrını kınıyoruz. Asla bu gibi yalan ve iftiralar kanlı ellerin kanını örtemez, masum gösteremez."

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