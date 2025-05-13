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Politika

AK Parti, İstanbul'da gençlik festivali düzenleyecek

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gençlik festivali gerçekleştirilecek.

Mümin Altaş  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
AK Parti, İstanbul'da gençlik festivali düzenleyecek

Ankara

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek festival, Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünde gençlerin asli aktörler olarak konumlandığı bir vizyon manifestosu anlamı taşıyor.

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Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katılacağı festivalde, sanatçılar Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer sahne alacak.

Festivalde çeşitli yarışmalar ve etkinlikler de düzenlenecek.

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