AK Parti, İstanbul'da gençlik festivali düzenleyecek
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gençlik festivali gerçekleştirilecek.
Ankara
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek festival, Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünde gençlerin asli aktörler olarak konumlandığı bir vizyon manifestosu anlamı taşıyor.
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Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katılacağı festivalde, sanatçılar Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer sahne alacak.
Festivalde çeşitli yarışmalar ve etkinlikler de düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.