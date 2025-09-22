Dolar
logo
Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminin iptali için hukuki süreç başlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtıklarını bildirdi.

Fatma Nur Duman Arı  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminin iptali için hukuki süreç başlattı

İstanbul

İl Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasbeden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti.

