AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Peygamberlerden insanlığa tarihi ve kutsal bir miras olan Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur." dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla videokonferansla AK Parti Çanakkale il ve ilçe teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu.
Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle farklı bir bayram süreci geçirildiğini dile getiren Turan, "İsterdik ki şimdi sizlerle bir arada olup kucaklaşalım ancak salgın şartları hepinizin malumu. Biliyoruz ki mesafeler gönül birlikteliğimize, gönüllerdeki vuslata engel değil." ifadelerini kullandı.
Bayramdan sonra kademeli olarak normalleşme sürecine girileceğine işaret eden Turan, "Vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıların farkındayız. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza olan inancımız tam. Sağlık ve huzur içinde, sevincini bir arada yaşayacağımız nice bayramlara ulaşmamızı yüce Allah'tan niyaz ediyoruz." diye konuştu.
Turan, İsrail'in, her yıl mübarek Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirterek, "Ortaya çıkan görüntüler karşısında yüreğimiz dağlanıyor. İçinde bulunduğumuz salgın süreciyle zaten buruk karşıladığımız Ramazan Bayramı'na Filistin'de yaşanan acılar da eklendi. Kutsal bir mabet yanarken, çocuklar ölürken, insan diye adlandırılan bir güruh şarkı söyleyerek, dans ederek buna nasıl sevinir, ne aklımız ne de vicdanımız alıyor. Susan, seyirci kalan insanlık karşısında cesaret alıyorlar. Kudüs'te Filistinliler kaybetmiyor. Kudüs'te asıl kaybeden insanlık." değerlendirmelerinde bulundu.
"Dünya sussa biz susmayacağız"
Kudüs'te Filistinlilerin, yalnızca kendi yurtları, canları için değil tüm insanlık adına direndiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:
"Bu ayıp tüm dünyaya yeter. Sözüm ona insan haklarını savunan, hak, hukuk ve adaletten söz eden dünya, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları karşısında neden sessiz kalır? Kudüs davasına Türkiye'den başka sahip çıkan kim var ki? Türkiye tüm mazlum coğrafyaların umudu. Türkiye'nin bu dik duruşu olmasa, tüm platformlarda güçlü şekilde bu zulmü dile getirmese, uluslararası kurulları harekete geçirmese, demek ki kendi suni gündemleriyle meşgul olmaya devam edecekler. Bilinsin ki dünya sussa biz susmayacağız. Peygamberlerden insanlığa tarihi ve kutsal bir miras olan Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur. Kudüs davası, tüm Müslümanların hatta tüm insanlığın ortak davasıdır. Üzülerek ifade ediyorum ki bugün Kudüs meselesinin, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların asıl kaynağı, birlikte hareket edemeyen, güçlü ses çıkaramayan İslam dünyası. Hepimiz aynaya bakmalıyız. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve benzeri kurumlar ile Arap dünyası, tüm İslam alemi bugün gereğini yapmayacaksa ne zaman yapacaklar?"
Bayramlaşma programına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile AK Parti il, ilçe ve belde teşkilatları katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.