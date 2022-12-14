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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan açıklamalar yapmasın

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan açıklamalar yapmasın" dedi.

Sinan Uslu   | 14.12.2022
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan açıklamalar yapmasın

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararını değerlendirdi.

AK Parti'nin, siyasi rekabeti önemseyen, meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekip olduğunu belirten Turan, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. İsteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım." ifadelerini kullandı.

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