AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: İsveç hükümeti bütün insanlıktan özür dilemeli
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona izin verildiğini belirterek "İsveç hükümetinin derhal gereğini yapması ve bütün insanlıktan özür dilemesi lazım." dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.
İnsanlığın hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmanın ve buna izin vermenin, "alçakça provokasyon" olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Bu melun ve menfur saldırıyı, şiddetle kınıyorum. İsveç hükümetinin derhal gereğini yapması ve bütün insanlıktan özür dilemesi lazım." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.